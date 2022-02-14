Украинская "Ноосфера" попала в шторм: когда она доберется до Антарктиды

"Ноосфера" успешно пережила шторм / Фото: НАНЦ

По дороге из Одессы в Лас-Пальмас судно преодолело 5335 километров со средней скоростью 17 км в час. Успешно произошло слаживание экипажа.

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Судно показало себя хорошо, но в Средиземном море ледокол прошел через шторм: волна была 5-6 метров, а скорость встречного ветра достигала 33 м в секунду, пишет Национальный арктический научный центр в Facebook.

"Судно устойчиво воспринимало удары волн. Это настоящий морской волк, закаленный за многие годы в море", – заявил Павел Панасюк, капитан "Ноосферы".

Следующая остановка "Ноосферы" планируется после пересечения Атлантики в порту Пунта-Аренас (Республика Чили).

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Там на борт должна подняться команда морских исследователей, еще одна группа сезонной экспедиции и зимовщики 27 УАЭ, которые заменят на станции команду 26 УАЭ.

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