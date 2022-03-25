Українська армія використовує інтернет Starlink Ілона Маска для знищення російських танків

Українські дрони наводяться на ворога за допомогою Starlink / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові використовують безпілотники, спеціально оснащені тепловізійними камерами, які можуть виявляти російські транспортні засоби вночі.

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"Якщо ми використовуємо дрон із тепловим зором уночі, дрон повинен підключитися через Starlink до артилериста та створити захоплення цілі", – сказав командир підрозділу Ярослав Гончар в інтерв'ю thetimes.co.uk.

Інтернет-система Starlink гарантує, що команди дронів можуть працювати, навіть якщо є перебої з інтернетом або електрикою.

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Він пояснив, що з настанням ночі російські війська статичні, оскільки вони бояться українських обстрілів, тому змушені ховати свої танки у селах між будинками, знаючи, що звичайна артилерія не може ризикувати поразкою мирних жителів.

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За повідомленням видання, підрозділ знищив десятки "пріоритетних цілей", включаючи танки, штабні вантажівки та інші транспортні засоби під час нічних рейдів.

Як працює Starlink в Україні

Після появи інформації, що Starlink тепер доступний в Україні, програма компанії стала найзавантаженішою в Google Play. Але звичайному громадянину підключитися до супутникового інтернету неможливо.

Все обладнання, яке постачається до України, йде на потреби критичної інфраструктури. А без нього ви не отримаєте доступу до глобальної мережі.

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Наразі Starlink обслуговує державний сектор, оборонні підприємства, медиків. Хоча зараз деякі провайдери починають отримувати обладнання, щоб забезпечити інтернет у бомбосховищах.

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Як підключитися до Starlink

Для отримання доступу до інтернету спочатку потрібно придбати потрібне обладнання. Замовити його можна на офіційному вебсайті Starlink. Але ви повинні розуміти, що за нинішніх умов його вам навряд чи доставлять.

Навіть у довоєнний час на техніку доводилося чекати по кілька місяців – такий був ажіотаж. Зовсім нещодавно Starlink підняв вартість своїх послуг.