Українець віддав свої акції Firefly за 1 долар: "Сподіваюся, тепер ви щасливі"

Поляков залишився без своїх ракет

Бізнесмен продав 58% акцій Firefly всього за один долар своєму партнеру та співзасновнику компанії Тому Маркусіку.

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Поляков також звинуватив уряд США у зраді та наголосив, що історія всіх розсудить, про що написав у себе у Facebook.

Він також передав привіт ЗМІ, які паплюжили його останні 15 місяців, серед них і американські та британські агенції.

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"Шановний CFIUS, ВПС та 23 агентства США, які зрадили мене і судять у всіх вчинках останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить усіх вас, хлопці", – написав Поляков.

Він підкреслив, що любить Україну, має український паспорт і він дійсно заснував Firefly, а тепер змушений її віддати.

"Прощавай, моя "пташко", і в самому кінці я пишаюся тим, що я зробив для душі та спадщини моєї землі", – наголосив бізнесмен.

Раніше уряд США припинив поточні операції із запуску ракети Firefly у Ванденберзі через "загрози національній безпеці".

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Комітет іноземних інвестицій у США у листопаді закликав його фірму Noosphere Venture Partners продати свою частку. Американські державні органи звернулися з проханням до Полякова продати свої акції 30 грудня 2021 року.

ДОВІДКА

Поляков заробив статки на розроблянні програмного забезпечення для бізнесу, інтернет-іграх, сайтах знайомств та маркетингу.

Він врятував Firefly від банкрутства у 2017 році. У вересні 2021 року Firefly здійснила свій перший запуск ракети з бази космічних сил у Ванденберзі, Південна Каліфорнія. Ракета не вийшла на орбіту, але показала добрі результати.

За останні кілька років Firefly виграла контракти з NASA, Агентством перспективних оборонних дослідницьких проєктів та ВПС США.

Вона має велику ракетну лабораторію з виробництва та випробувань у Центральному Техасі та дочірню компанію в Україні.

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