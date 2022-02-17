Украинец отдал свои акции Firefly за 1 доллар: "Надеюсь, теперь вы счастливы"

Поляков остался без своих ракет

Бизнесмен продал 58% акций Firefly всего за один доллар своему партнеру и соучредителю компании Тому Маркусику.

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Поляков также обвинил правительство США в предательстве и подчеркнул, что история всех рассудит, о чем написал у себя в Facebook.

Он также передал привет СМИ, которые обливали его грязью последние 15 месяцев, включая американские и британские агентства.

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"Уважаемый CFIUS, ВВС и 23 агентства США, которые предали меня и судят во всех действиях последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята", – написал Поляков.

Он подчеркнул, что любит Украину, у него украинский паспорт и он действительно основал Firefly, а теперь вынужден ее отдать.

"Прощай, моя "птичка", и в самом конце я горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей земли", – подчеркнул бизнесмен.

Ранее правительство США прекратило текущие операции по запуску ракеты Firefly в Ванденберге из-за "угроз национальной безопасности".

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Комитет иностранных инвестиций в США в ноябре призывал его фирму Noosphere Venture Partners продать свою долю. Американские госорганы обратились с просьбой к Полякову продать свои акции 30 декабря 2021 года.

СПРАВКА

Поляков заработал состояние на разработке программного обеспечения для бизнеса, интернет-играх, сайтах знакомств и маркетинге.

Он спас Firefly от банкротства в 2017 году. В сентябре 2021-го Firefly осуществила свой первый запуск ракеты с базы космических сил в Ванденберге, Южная Калифорния. Ракета не вышла на орбиту, но показала хорошие результаты.

За последние пару лет Firefly выиграла контракты с NASA, Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов и ВВС США.

Она имеет крупную ракетную лабораторию по производству и испытаниям в Центральном Техасе и дочернюю компанию в Украине.

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