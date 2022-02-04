Вчені з'ясували, на який колір в одязі злітаються комарі

Комарів приваблює певний спектр кольорів / Фото: Pixabay
Вчені з'ясували, що комарі, почувши вуглекислий газ, який видихають люди, летять у бік певних кольорів, включаючи червоний, помаранчевий, чорний та блакитний.
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Комарі ігнорують інші кольори, такі як зелений, фіолетовий, синій та білий, пише Phys.
Нове дослідження допомагає пояснити, як комарі знаходять своїх жертв, оскільки людська шкіра, незалежно від загальної пігментації, випромінює сильний червоно-жовтогарячий "сигнал".
Запах CO2 стимулює очі комарів сканувати певні кольори, які пов'язані з потенційною жертвою, і прямувати до них.
Дослідження може допомогти у розробці більш ефективних репелентів, пасток та інших методів відлякування комарів.
Комарів також приваблюють піт людини й температура її шкіри. Але відсутність червоних кольорів на одязі могла б трохи допомогти менше залучати комах, вважають дослідники.
Раніше ми писали:
- Вчені проаналізували, які тварини могли б еволюціонувати та зайняти місце людини, якщо люди раптово вимруть як вид.
- Крім того, дослідники розповіли, чому астероїд не вбив крокодилів та щуроподібних предків людей.
- Також з'ясувалося, що окремі бджоли еволюціонували й тепер поїдають мертву плоть мавп, птахів та рептилій.