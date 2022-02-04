Ученые выяснили, на какой цвет в одежде слетаются комары

Комаров привлекает определенный спектр цветов / Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что комары, учуяв углекислый газ, который выдыхают люди, летят в сторону определенных цветов, включая красный, оранжевый, черный и голубой.

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Комары игнорируют другие цвета, такие как зеленый, фиолетовый, синий и белый, пишет Phys.

Новое исследование помогает объяснить, как комары находят своих жертв, поскольку человеческая кожа, независимо от общей пигментации, излучает сильный красно-оранжевый "сигнал".

Запах CO2 стимулирует глаза комаров сканировать определенные цвета, которые связаны с потенциальной жертвой, и направляться к ним.

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Фото Pixabay

Исследование может помочь в разработке более эффективных репеллентов, ловушек и других методов отпугивания комаров.

Комаров также привлекают пот человека и температура его кожи. Но отсутствие красных цветов в одежде могло бы слегка помочь меньше привлекать насекомых, считают исследователи.

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