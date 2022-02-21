Клітини восьминогів використають для створення "розумних" вікон та дисплеїв

Вчені підглянули спосіб камуфляжу у восьминогів та кальмарів / Фото: Wikipedia, Penn

Дослідники з Пенсільванського університету вважають, що камуфляж можна буде застосувати у робототехніці, архітектурі, а також криптографії та оптиці.

Читайте також: Яйця з водоростей покращують розумові здібності: як це можливо

Реклама

Вчені кажуть, що штучні хроматофори можна використовувати для створення складних дисплеїв, пише Independent.

Хроматофори – це спеціальні клітини у восьминогів та кальмарів, які дозволяють молюскам маскуватися під довкілля, повідомляти про агресію або готовність до спарювання.

Фото Wikipedia

Інженери використовували тонкі гнучкі мембрани, зроблені з полімерної мережі рідких кристалів, для створення штучного хроматофору.

Реклама

Останній може миттєво змінювати колір від ближнього інфрачервоного до видимого та ультрафіолетового при легкому дотику.

Штучні хроматофори можна розташувати як пікселі на РК-моніторі. Також це дозволить створити "розумні" вікна, які реагують на температуру довкілля, змінюючи колір.

Фото Wikipedia

Раніше ми писали: