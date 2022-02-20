Яйця з водоростей покращують розумові здібності: як це можливо

Компанія в США створила яйця з водоростей, які підвищують розумову та фізичну працездатність

Замість яєць можна буде пити спеціальний коктейль / Фото: Pixabay

Fiction Foods оголосила про комерційний запуск свого першого продукту, альтернативного яйцям у третьому кварталі 2022 року.

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Це не підроблене яйце, а новий продукт евглену з високоякісним білком тваринного походження без самої тварини, пояснили розробники, пише vegconomist.

Флагманський харчовий продукт "Performance Scramble" – багата на поживні речовини рідка альтернатива яйцям, призначена для підвищення розумової та фізичної працездатності.

Компанія стверджує, що їх продукт містить 15% більше білка тваринної якості, ніж куряче яйце, більше омега-3, ніж лосось.

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Крім того, в ньому більше цинку, ніж в устрицях, більше пробіотиків, ніж у йогурті, і більше антиоксидантів, ніж у чорниці, запевнили автори.

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