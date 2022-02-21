Клетки осьминогов используют для создания "умных" окон и дисплеев

Ученые подсмотрели способ камуфляжа у осьминогов и кальмаров / Фото: Wikipedia, Penn

Исследователи из Пенсильванского университета считают, что камуфляж можно будет применить в робототехнике, архитектуре, а также криптографии и оптике.

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Ученые говорят, что искусственные хроматофоры можно использовать для создания сложных дисплеев, пишет Independent.

Хроматофоры – это специальные клетки у осьминогов и кальмаров, которые позволяют моллюскам маскироваться под окружающую среду, сообщать об агрессии или готовности к спариванию.

Фото Wikipedia

Инженеры использовали тонкие гибкие мембраны, сделанные из полимерной сети жидких кристаллов, для создания искусственного хроматофора.

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Последний может мгновенно менять цвет от ближнего инфракрасного до видимого и ультрафиолетового при легком прикосновении.

Искусственные хроматофоры можно расположить как пиксели на ЖК-мониторе. Также это позволит создать "умные" окна, которые реагируют на температуру окружающей среды, меняя цвет.

Фото Wikipedia

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