Клетки осьминогов используют для создания "умных" окон и дисплеев

Ученые подсмотрели способ камуфляжа у осьминогов и кальмаров / Фото: Wikipedia, Penn
Исследователи из Пенсильванского университета считают, что камуфляж можно будет применить в робототехнике, архитектуре, а также криптографии и оптике.
Читайте также: Яйца из водорослей улучшают умственные способности: как это возможно
Ученые говорят, что искусственные хроматофоры можно использовать для создания сложных дисплеев, пишет Independent.
Хроматофоры – это специальные клетки у осьминогов и кальмаров, которые позволяют моллюскам маскироваться под окружающую среду, сообщать об агрессии или готовности к спариванию.
Инженеры использовали тонкие гибкие мембраны, сделанные из полимерной сети жидких кристаллов, для создания искусственного хроматофора.
Последний может мгновенно менять цвет от ближнего инфракрасного до видимого и ультрафиолетового при легком прикосновении.
Искусственные хроматофоры можно расположить как пиксели на ЖК-мониторе. Также это позволит создать "умные" окна, которые реагируют на температуру окружающей среды, меняя цвет.
Ранее мы писали:
- Защита от укусов комаров может зависеть от выбора цветов в одежде, внезапно заявили ученые, изучив зрение насекомых и их предпочтения.
- Также ученые рассказали, что астронавты научатся спячке у медведей, чтобы выжить по дороге на Марс.
- Инженеры придумали, как сделать рабочими крылья микророботов без сложных двигателей, чтобы уменьшить их до размера насекомых. Новые гаджеты напоминают снитч из Гарри Поттера.