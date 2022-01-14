Вчені створюють найбільшу 3D-карту космосу з мільйонами галактик

Вчені за допомогою потужного телескопа створюють найбільшу карту Всесвіту у світі / Фото: Berkeley Lab

Поки що астрономи заповнили 10% космічного атласу, але вони планують завдати ще більше 30 млн галактик на картку протягом п'яти років.

Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

Реклама

Прилад фінансується Міністерством енергетики США та встановлений на телескопі Ніколаса Мейолла у Національній обсерваторії Кітт-Пік у штаті Арізона, пише Wired.

Зрештою карта покриє близько 14 тисяч квадратних градусів, приблизно третину неба. В результаті аналізу даних астрофізики зможуть досліджувати, як розширюється Всесвіт.

Реклама

Прилад DESI складається з кількох апаратів, встановлених усередині 14-поверхового купола телескопа.

Читайте також: Подолала час і простір: частка антиматерії врізалася у Землю

Кругла фокальна площина розташована вгорі та складається з 10 клиноподібних пелюсток, у кожному з яких знаходиться 500 крихітних роботів.

Реклама

Це дозволяє приладу робити галактичну картографію та збирати точні дані про 5 тисяч галактик одночасно.

Найбільшу карту космосу буде створено за п'ять років, фото Pixabay

З даними, які Гай та його команда вже мають під рукою, вони можуть бачити складні структури галактик на відстані більше 10 млрд світлових років.

Читайте також: Всесвіт може бути величезним комп'ютером: науковці пояснили закони фізики

Це означає, що вони вловлюють світло, що випромінювалося тоді, коли Всесвіт був менший за половину нинішнього віку.

Нагадаємо, раніше вчені запропонували нову теорію створення Всесвіту .