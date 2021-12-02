Вчені створили дрона-сокола з кігтями, щоб хапати предмети та гілки

Дрон-птах вміє полювати, як сокіл

Останньою з технологій, які вчені створили, спостерігаючи за природою, став дрон, що копіює політ та поведінку сокола-сапсана.

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Новий квадрокоптер має чотири пазурі, надрукованих на 3D-принтері, пише The Science Times .

На відміну від сапсана, новий дрону SNAG немає крил, але є багато роторів. Дрон важить 1,5 фунта та має розміри справжнього сапсана.

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Його ноги працюють так само, як у сокола, згортаючись і складаючись, щоб схопити предмет чи гілку.

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Чим сильніше стискається нога, тим сильніше розтягується сухожилля. Механізм швидкого розчеплення може змусити сухожилля сильніше натягнути та збільшити силу захоплення.

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Тепер команда працює над тим, щоб змусити дрон літати самостійно.

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SNAG планують задіяти в пошуково-рятувальних операціях, моніторингу дикої природи та дослідженнях навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше в Австралії провели першу гонку на літаючих автомобілях .