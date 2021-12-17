Вчені змогли прочитати емоції людей через Wi-Fi: чим це може бути небезпечно

Емоції зможуть читати за допомогою радіохвиль / Фото: Pixabay

Наразі вчені вивчають, чи не можна використовувати маршрутизатори Wi-Fi виявлення емоцій великих груп людей – наприклад, офісних працівників.

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Сигнали ЕКГ визначають електричну активність серця, забезпечуючи зв'язок між нервовою системою та серцевим ритмом, пояснюється у матеріалі Study Finds.

Для експерименту учасників попросили переглянути відео, здатне викликати одну з чотирьох основних емоцій: гнів, печаль, радість та задоволення.

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У процесі дослідники збирали інформацію про серцебиття та частоту дихання людини, використовуючи сигнали Wi-Fi.

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Нова технологія використовує штучний інтелект для розкриття внутрішніх емоцій – вчені обіцяють проконсультуватися з медиками та соціологами щодо її безпеки.

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Автор дослідження Ахсан Хан, аспірант Університету Королеви Марії у Лондоні, вважає, що це дасть у майбутньому можливість скоригувати емоції людини – наприклад, заспокоїти її.

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Крім того, таку технологію можна буде використовувати для прогнозування емоцій різних груп людей.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як працюють людські спогади та чому люди не плутають їх із реальністю.