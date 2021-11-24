Прибульці могли б давно обмінюватися сигналами в космосі

Інопланетяни давно можуть обмінюватися сигналами друг з одним, просто ми ніяк не зловимо їх, вважають вчені. Останній невідомий сигнал із центру Чумацького шляху засікли у жовтні 2021.

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Про це дослідники, які сподіваються отримати сигнал від прибульців із космосу, написали у статті на сайті Корнельського університету (Ітака, штат Нью-Йорк).

Ми не єдина розумна цивілізація в галактиці, але інопланетяни значно розвиненіші за нас, вважають вони.

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Вчені припускають, що інші цивілізації теж могли поширитися Чумацьким шляхом, враховуючи тисячі екзопланет, і навіть надсилати повідомлення, які можна зафіксувати.

Інопланетяни, на думку дослідників, вже утворили в галактиці мережу сотень тисяч автоматичних зондів і використовують зірки як гравітаційні лінзи для передачі сигналів.

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Гіпотетичні машини, що формують галактичну мережу зв'язку, назвали Focal Interstellar Communication Devices (FICD).

У статті також зазначається, що ідеальним кандидатом на зірку-лінзу стала б Wolf 359, одна з найближчих до Сонця.

Лінію сигналів, які б відправляти гіпотетична машина, Земля перетинає щорічно. Отже, земляни можуть перехопити сигнал, відправлений через Wolf 359 у бік Сонця.

Вчені навіть запросили доступ до інформації про такий сигнал в оптичному діапазоні та можливий зонд інопланетян у Сонячній системі.

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Поки не було виявлено ані сигналу, ані ознак існування FICD, але дослідники не здаються.

Вони вважають, що потрібно намагатися шукати у напрямку інших зірок та на іншій довжині хвиль.