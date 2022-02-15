ТОП-10 найкращих камер у смартфонів: який телефон краще взяти та за яку ціну

Який із смартфонів міг би похвалитися найкращими камерами?

Цікаво, що в першу десятку потрапили два телефони від Apple, кілька Huawei та навіть Google Pixel. Торік картина ТОП-10 камерофонів була приблизно такою самою.

Читайте також: iPhone не по кишені: скільки українці готові витратити на новий смартфон

Реклама

Рейтинг найкращих камер у смартфонах враховує найкращі моделі на світовому ринку, його склало авторитетне видання dxomark.

Варто врахувати, що не всі описані смартфони надійшли на український ринок. Нагадаємо, смартфони від 20 тисяч грн можуть дозволити собі лише 4,8% українців.

Серед тих, хто може собі дозволити смартфон із флагманської цінової категорії, лідирує Київ. Смартфони до 5000 грн цікавлять мешканців західної та північної частини України.

Реклама

ТОП-10 найкращих камерофонів у 2022 році

Huawei P50 Pro – 144 бали

144 бали Ціна – 907 доларів (25,8 тисячі гривень)

Xiaomi Mi 11 Ultra – 143 бали

143 бали Ціна – 1200 доларів (34,2 тисячі гривень)

Huawei Mate 40 Pro+ – 139 балів

139 балів Ціна – 1363 долари (38,8 тисячі гривень)

Реклама

Apple iPhone 13 Pro Max – 139 балів

139 балів Ціна – 1099 доларів (31,3 тисячі гривень)

Apple iPhone 13 Pro – 137 балів

137 балів Ціна – 999 доларів (28,4 тисячі гривень)

Huawei Mate 40 Pro – 136 балів

136 балів Ціна – 1199 доларів (34,2 тисячі гривень)

Google Pixel 6 Pro – 135 балів

135 балів Ціна – 899 доларів (25,6 тисячі гривень)

Vivo X70 Pro+ – 135 балів

– 135 балів Ціна – 833 долари (23,4 тисячі гривень)

Asus Smartphone для Snapdragon Insiders – 133 бали

133 бали Ціна – 1499 доларів (42,2 тисячі грн)

Xiaomi Mi 10 Ultra – 133 бали

Ціна – 803 долари (22,6 тисячі гривень)

Раніше ми писали: