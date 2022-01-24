Телескоп Вебба майже долетів до пункту призначення: що з ним буде далі

Телескоп Вебба майже досяг потрібної точки для обертання по заданій орбіті / Фото: NASA

24 січня о 21:00 за Києвом найпотужніший телескоп у світі виведуть на орбіту навколо Сонця приблизно за 1,6 млн кілометрів від Землі.

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Після цього вчені та інженери дадуть відповідь у режимі онлайн на запитання про останні етапи місії телескопа, перш ніж він зможе робити перші знімки цієї весни, пише NASA.

Дізнатися, що буде далі з телескопом, можна буде близько 22:00 на нашому сайті в режимі онлайн:

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Нагадаємо, інженери вже закінчили дистанційне переміщення 18 сегментів золотих сот Вебба зі своїх стартових позицій.

Близько трьох місяців вони калібруватимуть його оптику, і вже після цього він зможе надіслати на Землю перші фото. Протягом 60 годин Вебба зможе виявити органіку на інших планетах.

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Вебб, як ми вже писали раніше, загляне в минуле нашого Всесвіту, дослідивши кожну фазу космічної історії

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