Син лісоруба став найзнаменитішим президентом своєї країни – історія дня за хвилину

Урхо Кекконен – найзнаменитіший президент Фінляндії / Фото: Колаж: Сьогодні
Син лісоруба Урхо з дитинства був такий спритний і швидкий, що йому пророкували світову славу легкоатлета. Хоча спортом Кекконен почав займатися лише з 14-ти років.
Ще юнаком він встановив рекорди округу в бігу на всіх спринтерських дистанціях, а також побив рекорди у всіх стрибках у довжину і висоту. Найцікавіше – він взагалі не тренувався, а просто змагався.
У 24 роки Кекконен встановив рекорд Фінляндії, стрибнувши у висоту на 185 см. А вже наступного дня він став чемпіоном країни і зі стрибків у висоту з місця!
Потім захопився журналістикою, став юристом, а у 36 років був уже міністром юстиції…
Нащадок єгерів та лісорубів не просто став президентом Фінляндії, а й досі залишається найпопулярнішим керівником своєї країни. Він обирався 4 терміни поспіль і при цьому не був диктатором. Його просто любив народ.
А ще Кекконен відіграв ключову роль у закінченні холодної війни – Гельсінські угоди це багато в чому його рук справа.
Пішов з посади президента за станом здоров'я після 25 років правління, йому був 81 рік.
Політичне кредо: об'єднання фінів під прапором сильної національної ідеї, але без "ідеологічних крайнощів"
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