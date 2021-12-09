Струмені світла в космосі: Hubble показав небесний світловий меч

Вчені показали справжній світловий меч

Вчені показали, як виглядає "небесний світловий меч", чи об'єкт Хербіга-Аро у молекулярних хмарах Оріону B.

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Такі небесні тіла утворюються, коли новонароджена зірка запускає в космос струмені газу, пояснюється на сторінці обсерваторії NASA Hubble у Instagram.

Випущені зіркою потоки вступають у взаємодію із зовнішнім пилом і газом на швидкості кілька сотень кілометрів на секунду, і виходить чарівне видовище.

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"Небесні мечі" насправді є невеликими ділянками туманностей поряд із молодими зірками.

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Знятий об'єкт, розташований на відстані 1350 світлових років від Землі, отримав Ім'я HH24.

Нагадаємо, раніше SpaceX запустила на орбіту телескопи для вивчення чорних дірок та пульсарів.