Струи света в космосе: Hubble показал небесный световой меч

Ученые показали настоящий световой меч

Ученые показали, как выглядит "небесный световой меч", или объект Хербига-Аро в молекулярных облаках Ориона B.

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Такие небесные тела образуются, когда новорожденная звезда запускает в космос струи газа, поясняется на странице обсерватории NASA Hubble в Instagram.

Выпущенные звездой потоки вступают во взаимодействие с внешней пылью и газом на скорости несколько сотен км в секунду, и получается завораживающее зрелище.

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"Небесные мечи" на самом деле являются небольшими участками туманностей рядом с молодыми звездами.

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Заснятый объект, расположенный на расстоянии 1350 световых лет от Земли, получил имя HH24.

Напомним, ранее SpaceX запустила на орбиту телескопы для изучения черных дыр и пульсаров.