Space X доставить на МКС проєкти українських школярів

Українські школярі надішлють на МКС свої проєкти

Розробки підлітків протестують просто на орбіті в рамках американської програми студентських експериментів.

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Першими героями стали 11-класники їхньої Харківської гімназії №47, іншими – восьмикласник із Рішельєвського наукового ліцею Одеси, повідомляє сторінка Малої академії наук у Facebook.

Перший проєкт вивчає вплив мікрогравітації на структуру пломб та міцність їх з'єднання із зубами.

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Справа в тому, що їжа космонавтів недостатньо жорстка для стимуляції оновлення дентину, і зуби згодом декальцифікуються і стають крихкими, тому пломби часто потрібні.

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Юні вчені з Одеси хочуть перевірити вплив мікрогравітації на кристали – зокрема, на їхні розміри, структуру та форму.

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Команди фіналістів відібрали серед 238 учасників проекту UNIT.City та Малої академії наук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету, яку відправлять до космосу.