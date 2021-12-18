Space X доставит на МКС проекты украинских школьников

Украинские школьники отправят на МКС свои проекты
Разработки подростков протестуют прямо на орбите в рамках американской программы студенческих экспериментов.
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Первыми героями стали 11-классники их Харьковской гимназии №47, вторыми – восьмиклассник из Ришельевского научного лицея Одессы, сообщает страница Малой академии наук в Facebook.
Первый проект изучает влияние микрогравитации на структуру пломб и прочность их соединения с зубами.
Дело в том, что пища космонавтов недостаточно жесткая для стимуляции обновления дентина, и зубы со временем декальцифицируются и становятся хрупкими, так что пломбы часто нужны.
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Юные ученые из Одессы хотят проверить влияние микрогравитации на кристаллы – в частности, на их размеры, структуру и форму.
Команды финалистов отобрали среди 238 участников проекта UNIT.City и Малой академии наук.
Напомним, ранее мы писали, что рисунок 8-летней украинки нанесут на ракету, которую отправят в космос.