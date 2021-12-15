Приховала свою пару: Hubble зняв унікальну галактику і заразом зірку зі шпичаками

Телескоп знову зробив незвичайний знімок у космосі / Фото: Getty Images, ESA

На знімку знята не тільки галактика в Сузір'ї Печі, а й дві інші яскраві точки, що перебувають або в Чумацькому шляху, або дуже далеко навіть від NGC 1317.

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Фотографія була опублікована на офіційній сторінці Європейського космічного агентства у соціальній мережі Instagram.

Ця галактика – парна, пояснює агентство, але більший сусід NGC 1317 – NGC 1316 – перебуває поза зором Hubble.

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Що цікаво, знята галактика супроводжується на зображенні двох об'єктів з дуже різних частин Всесвіту.

Телескоп Hubble упіймав у кадр відразу три цікаві об'єкти / Фото: Getty Images

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Наприклад, яскрава крапка, оточена хрестоподібним візерунком, – це зірка з нашої галактики, оточена дифракційними шпичаками.

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Водночас більш червона видовжена пляма – далека галактика, що лежить далеко поза NGC 1317.

Нагадаємо, раніше вчені запропонували присвоїти статус планети не тільки Плутону, а й усім місяцям Сонячної системи.