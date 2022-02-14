Шок вчених: підручники про появу людей у Європі доведеться повністю переписати

Древні люди переселилися в Європу на 12 тисяч років раніше і існували поруч з неандертальцями / Фото: Getty Images

Скам'янілості свідчать, що неандертальці зовсім не вимерли незабаром після цього, а продовжували співіснувати разом із сучасними людьми кілька тисяч років.

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Археологи провели понад 30 років, ретельно просіюючи шари ґрунту всередині печери Мандрен, розташованої за 140 км на північ від французького міста Марсель, пише BBC.

Здивування вчених не було межі, коли виявили молочний зуб дитини Homo sapiens, яка жила 54 тис. років тому. Там знайшли знаряддя неандертальців.

Виявлений зуб став раннім свідченням існування сучасної людини у Західній Європі. Це на 12 тисяч років раніше, ніж уважалося раніше.

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Неандертальці з'явилися у Європі ще 400 тисяч років тому. Існуюча сьогодні теорія припускає, що вони вимерли близько 40 тис. років тому.

Але нове відкриття може означати, що наш вид з'явився в Європі набагато раніше, і що неандертальці та Homo sapiens могли співіснувати у Європі понад 10 тисяч років.

Відкриття тривалої взаємодії з неандертальцями погоджується із відкриттям, зробленим у 2010 році, що сучасні люди мають невелику кількість неандертальської ДНК.

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Вижити саме нашому виду допомогла здатність Homo sapiens створювати мистецтво, Розмовляти, мабуть, більш розвинений, ніж у неандертальців, мозок.

Найімовірніше, це сталося тому, що Homo sapiens були організованішими: вони краще налагоджували зв'язки, зуміли зберігати знання та вміння, могли використовувати та вдосконалювати їх.

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