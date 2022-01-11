Louis Vuitton випустив розумний годинник із сапфіровим склом

Французький бренд випустив модний смарт-годинник

Розумна новинка, як і інші аксесуари компанії, має незвичайний дизайн: дизайнерський будинок оновив опуклий профіль корпусу оригінального годинника Tambour і підключив до них Horizon.

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Екран складається з вигнутого сапфірового скла, що перетікає по краю лицьової сторони годинника, оснащеного 24 світлодіодами під класичним кільцем Louis Vuitton Monogram, пише hypebeast.

Після початкового запуску годинник з'явиться у трьох версіях – Polished Steel, Matte Black та Matte Brown.

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Користувачі можуть змінити вигляд дисплея відповідно до настрою або випадку. Клієнти можуть додати свої ініціали на пристрій, вибравши колір та шрифт.

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Годинник зберігатиме плани користувача, рахуватиме кількість кроків і частоту серцевих скорочень, а також показуватиме погоду та якість повітря.

Крім того, розумний пристрій збереже плани поїздок та посадочні талони власника. Крім iOS, годинник сумісний зі смартфонами на базі Android та HarmonyOS.

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Нагадаємо, раніше ми писали про розумний браслет, який зможе аналізувати та прогнозувати психічне здоров'я користувачів.