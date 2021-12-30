Розумний браслет прослухає дзвінки та повідомлення, щоб упізнати депресію

Компанія Fitbit подала заявку на патент на нову технологію, яка може аналізувати та прогнозувати психічне здоров'я користувачів

Розумний годинник або браслет шукатимуть депресію та біполярний розлад у власників

У патентній заявці згадується кілька способів, за допомогою яких пристрої можуть оцінювати добробут власників.

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Компанія, що належить Google, планує аналізувати стан користувачів розумних браслетів або годинників за допомогою фізіологічних даних, пише screenrant.

Так, компанія використовуватиме дані про активність у поєднанні з гейміфікацією і, можливо, аналіз голосу. У документі безпосередньо згадуються депресія та біполярний розлад.

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Дані про частоту пульсу у стані спокою та сні матимуть вирішальне значення для аналізу психічного здоров'я.

Патентна заявка передбачає, що поряд з фізіологічними даними компанія може також використовувати ігри. Декілька ескізів показують ігри, що працюють на пристроях Fitbit.

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Крім включення фітнес-трекера до приватних розмов, пристрій може проаналізувати зміст текстових повідомлень та електронних листів.

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Fitbit є одним з найвідоміших брендів в області розумних пристроїв, що носяться. Вона була заснована в 2007 році та на початку 2021 року придбана Google.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися фото та характеристики майбутнього розумного годинника від Google.