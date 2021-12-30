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Розумний браслет прослухає дзвінки та повідомлення, щоб упізнати депресію

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 10:40
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Компанія Fitbit подала заявку на патент на нову технологію, яка може аналізувати та прогнозувати психічне здоров'я користувачів
Розумний годинник або браслет шукатимуть депресію та біполярний розлад у власників
Розумний годинник або браслет шукатимуть депресію та біполярний розлад у власників

У патентній заявці згадується кілька способів, за допомогою яких пристрої можуть оцінювати добробут власників.

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Компанія, що належить Google, планує аналізувати стан користувачів розумних браслетів або годинників за допомогою фізіологічних даних, пише screenrant.

Так, компанія використовуватиме дані про активність у поєднанні з гейміфікацією і, можливо, аналіз голосу. У документі безпосередньо згадуються депресія та біполярний розлад.

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Дані про частоту пульсу у стані спокою та сні матимуть вирішальне значення для аналізу психічного здоров'я.

Патентна заявка передбачає, що поряд з фізіологічними даними компанія може також використовувати ігри. Декілька ескізів показують ігри, що працюють на пристроях Fitbit.

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Крім включення фітнес-трекера до приватних розмов, пристрій може проаналізувати зміст текстових повідомлень та електронних листів.

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Fitbit є одним з найвідоміших брендів в області розумних пристроїв, що носяться. Вона була заснована в 2007 році та на початку 2021 року придбана Google.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися фото та характеристики майбутнього розумного годинника від Google.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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