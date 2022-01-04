Батарейки, гудбай: Samsung зробила пульт, що заряджається від Wi-Fi

Новий пульт від Samsung заряджається від Wi-Fi / Фото: Samsung

Новий пристрій збирає радіохвилі, що виходять від Wi-Fi роутера, і перетворює їх на електроенергію.

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Крім того, пульт заряджається від сонячної енергії і навіть лампи через панель на задній кришці, пише The Verge.

Якщо потрібна швидша зарядка, можна підключити новий пристрій. до кабелю USB. У пульті немає літій-іонних батарей.

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Їх замінює конденсатор: технологія не потребує небезпечних хімічних електролітів, тому можна повністю відмовитися від батарейок ААА.

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Така технологія вперше впроваджується у побутову електроніку на комерційному рівні. Заряджання відбувається на відстані до 40 м.

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Нове покоління Eco Remote цього року випустять і поставлятимуть з усіма телевізорами QLED 4K та 8K, такими як The Frame, Serif та Sero. Пульт виготовляють у білому чи чорному кольорі.

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