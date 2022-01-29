Samsung анонсувала незвичайний Z-подібний смартфон планшет (фото)

Samsung створює незвичайний телефон, що розкладається в планшет

Після створення телефону дві третини екрана ховаються всередину, і пристрій нагадує звичайний смартфон.

Читайте також: Samsung проти Xiaomi: ТОП-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022 року

Реклама

Новий пристрій, який у розгорнутому вигляді по суті стає планшетом зі стилусом, описує один із свіжих патентів південнокорейської компанії, пише Droid News.

При відкритті смартфона користувач отримує один великий дисплей, що дозволяє відмовитися від додаткового екрана, який є, наприклад, у Galaxy Z Fold3.

Реклама

Від попередніх аналогічних Z-подібних концептів нова версія відрізняється заглибленнями в корпусі, де зберігається та заряджається стілус S Pen у складеному вигляді.

Щоб перо не випадало під час відкриття пристрою, воно додатково утримується магнітами, аналогічно тому, як це реалізовано у планшетах компанії.

Реклама

Це не перший патент Samsung на доладний смартфон з S Pen. Крім того, компанія вже має Стілус S Pen Fold Edition – спеціально для пристроїв із гнучкими екранами.

Раніше ми писали: