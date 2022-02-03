Роботи охоронятимуть кордон між США та Мексикою

Robot dogs will be sent to the border with Mexico / Фото: DHS

Йдеться про патрулювання місцевості, де людям складно працювати: гори та пустелі з екстремальними температурами – наприклад, в Ель-Пасо.

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Проте, перш ніж перейти до етапу практичного застосування, собаки-роботи спочатку пройшли тести в Лортон, штат Вірджинія, пише DHS.

Їх перевірили на здатність витримувати "корисні навантаження": пакети відео та інших датчиків після встановлення на робота-собаку зможуть передавати відео та інші дані у реальному часі.

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Тепер роботи-пси, представлені у трьох кольорах – коричневому, чорному та сріблястому, вирушили до Техасу.

Інженери повинні переконатися, що роботи-собаки готові до виконання різноманітних завдань, зокрема маневрування в суворих умовах та роботи в обмеженому просторі.

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Також потрібно перевірити, як вони переносять високу температуру та низький вміст кисню – ситуації, які особливо небезпечні для людей.

Роботи допоможуть виявляти контрабандистів, нелегалів, злочинців та наркокур'єрів. Вони оснащені 360-градусною камерою, тепловізорами та приладами нічного бачення.

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