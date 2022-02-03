Роботы будут охранять границу между США и Мексикой

Роботов-псов отправят к границе с Мексикой / Фото: DHS
Речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горы и пустыни с экстремальными температурами – например, в Эль-Пасо.
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Однако, прежде чем чем перейти к этапу практического применения, собаки-роботы сначала прошли тесты в Лортон, штат Вирджиния, пишет DHS.
Их проверили на способность выдерживать "полезные нагрузки": пакеты видео и других датчиков после установки на робота-собаку смогут передавать видео и другие данные в реальном времени.
Теперь роботы-псы, представленные в трех цветах – коричневом, черном и серебристом, отправились в Техас.
Инженеры должны убедиться, что роботы-собаки готовы к выполнению разнообразных задач, в том числе маневрированию в суровых условиях и работе в ограниченном пространстве.
Также нужно проверить, как они переносят высокую температуру и низкое содержание кислорода – ситуации, которые особенно опасны для людей.
Роботы помогут выявлять контрабандистов, нелегалов, преступников и наркокурьеров. Они оснащены 360-градусной камерой, тепловизорами и приборами ночного видения.
Ранее мы писали:
- Миллиардер Илон Маск рассказал, где будут работать первые Tesla-bot, и предположил, что их специализация будет расширяться со временем.
- Двухметровый лыжный робот, разработанный в Китае, прошел серию тестов, и теперь сможет участвовать в соревнованиях по лыжному спорту.
- Также мы сообщали, что в Германии больного ребенка в школе заменил робот: сидит на уроках вместо него.