Роботы будут охранять границу между США и Мексикой

Роботов-псов отправят к границе с Мексикой / Фото: DHS

Речь идет о патрулировании местности, где людям сложно работать: горы и пустыни с экстремальными температурами – например, в Эль-Пасо.

Читайте также: Китай похвастался самым большим роботом в мире: он может использоваться в военных целях

Реклама

Однако, прежде чем чем перейти к этапу практического применения, собаки-роботы сначала прошли тесты в Лортон, штат Вирджиния, пишет DHS.

Их проверили на способность выдерживать "полезные нагрузки": пакеты видео и других датчиков после установки на робота-собаку смогут передавать видео и другие данные в реальном времени.

Реклама

Теперь роботы-псы, представленные в трех цветах – коричневом, черном и серебристом, отправились в Техас.

Инженеры должны убедиться, что роботы-собаки готовы к выполнению разнообразных задач, в том числе маневрированию в суровых условиях и работе в ограниченном пространстве.

Реклама

Также нужно проверить, как они переносят высокую температуру и низкое содержание кислорода – ситуации, которые особенно опасны для людей.

Роботы помогут выявлять контрабандистов, нелегалов, преступников и наркокурьеров. Они оснащены 360-градусной камерой, тепловизорами и приборами ночного видения.

Ранее мы писали: