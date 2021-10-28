Ребрендинг Facebook: Цукерберг розповів, чи змінять назву інших додатків

Цукерберг не мінятиме назву додатків, які належать Meta/Колаж: Сьогодні
Компанія Facebook не буде змінювати назви своїх додатків у зв'язку з перейменуванням.
Про це повідомляє ТАСС.
Назва додатків не змінюватиметься
Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що попри перейменнування корпорації Facebook в Meta, не буде змінювати назви належних їй додатків — Instagram, WhatsApp та інших.
Перейменування компанії
Американська корпорація оголосила про ребрендинг у рамках вступної презентації на конференції Facebook Connect 2021, яка відбулася у четвер, 28 жовтня.
Meta продовжить працювати з сервісами Instagram і Facebook, проте паралельно з ними розвиватиме "метавсесвіт". Мета "метавсесвіту" полягає в об'єднанні людей новими способами у віртуальному світі, надавши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.
Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом", а не лише із соціальною мережею Facebook.
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