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Facebook перейменують: навіщо це потрібно і як буде називатися

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 14:02
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Facebook планує змінити назву своєї компанії на наступному тижні, щоб зосередитися на побудові метавсесвіту
Цукергебрг перейменує Facebook заради метавсесвіту
Цукергебрг перейменує Facebook заради метавсесвіту / Фото: REUTERS

Про прийдешню зміну імені генеральний директор Facebook Марк Цукерберг планує розповісти на щорічній конференції Connect 28 жовтня, але це може статися і раніше. Також ми писали, що Цукербергу закрили рот після глобального збою Facebook.

Такий грандіозний ребрендинг пов'язаний з прагненням технологічного гіганта бути відомим не тільки в соціальних мережах.

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Facebook отримає нове ім'я
Facebook отримає нове ім'я / Фото: REUTERS

У компанії хочуть показати, що Facebook є лише одним з багатьох продуктів гіганта, куди входять також Instagram, WhatsApp, Oculus і інші. У Facebook поки не коментують чутки.

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У липні Марк Цукерберг заявив, що майбутнє Facebook – це віртуальний метавсесвіт, всередині якого користувачі будуть жити, працювати і грати.

Нова назва компанії Facebook поки ретельно приховується. Джерело припускає, що соцмережа може отримати назву, пов'язану з Horizon, назвою ще не випущеної VR-версії Facebook-meets-Roblox, яку компанія розробляла останні кілька років.

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Назву цього додатка було недавно змінено в Horizon Worlds незабаром після того, як Facebook продемонстрував версію віртуального офісу Horizon Workrooms, пише theverge.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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