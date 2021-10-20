Facebook перейменують: навіщо це потрібно і як буде називатися

Facebook планує змінити назву своєї компанії на наступному тижні, щоб зосередитися на побудові метавсесвіту

Цукергебрг перейменує Facebook заради метавсесвіту / Фото: REUTERS

Про прийдешню зміну імені генеральний директор Facebook Марк Цукерберг планує розповісти на щорічній конференції Connect 28 жовтня, але це може статися і раніше. Також ми писали, що Цукербергу закрили рот після глобального збою Facebook.

Такий грандіозний ребрендинг пов'язаний з прагненням технологічного гіганта бути відомим не тільки в соціальних мережах.

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Facebook отримає нове ім'я / Фото: REUTERS

У компанії хочуть показати, що Facebook є лише одним з багатьох продуктів гіганта, куди входять також Instagram, WhatsApp, Oculus і інші. У Facebook поки не коментують чутки.

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У липні Марк Цукерберг заявив, що майбутнє Facebook – це віртуальний метавсесвіт, всередині якого користувачі будуть жити, працювати і грати.

Нова назва компанії Facebook поки ретельно приховується. Джерело припускає, що соцмережа може отримати назву, пов'язану з Horizon, назвою ще не випущеної VR-версії Facebook-meets-Roblox, яку компанія розробляла останні кілька років.

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Назву цього додатка було недавно змінено в Horizon Worlds незабаром після того, як Facebook продемонстрував версію віртуального офісу Horizon Workrooms, пише theverge.com.