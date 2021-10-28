Ребрендинг Facebook: Цукерберг рассказал, изменят ли название других приложений

Цукерберг не будет менять название приложений, принадлежащих Meta/Коллаж: Сегодня

Компания Facebook не будет менять названия своих приложений в связи с переименованием.

Об этом сообщает ТАСС.

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Название приложений не будет меняться

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что несмотря на переименование корпорации Facebook в Meta, не будет менять названия принадлежащих ей приложений — Instagram, WhatsApp и других.

Переименование компании

Американская корпорация объявила о ребрендинге в рамках вступительной презентации на конференции Facebook Connect 2021, которая состоялась в четверг, 28 октября.

Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook, однако параллельно с ними будет развивать "метавселеную". Цель "метавселенной" заключается в объединении людей новыми способами в виртуальном мире, предоставив им возможность общаться в виде аватаров.

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Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с социальной сетью Facebook.

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