Космічний провал: розкритий об'єкт, який пережив знайомство з чорною дірою

Три зірки змогли пережити зустріч із чорною дірою

Виявилося, це були три молоді зірки, оповиті товстою хмарою газу та пилу, з якого вони народилися.

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Об'єкт G2, який довго не могли розкрити, пролетів повз Sgr A – надмасивну чорну діру в серці Чумацького Шляху – ще в 2014 році, пише Science Alert.

G2 був відкритий у 2011 році, тоді він мчав до події, відомої як перінігрикон – крапки на своїй орбіті найближче до чорної дірки.

Астрономи очікували, що близьке зіткнення розірве G2 на частини й він захлинеться у чорній дірі, зробивши феєрверк.

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Той факт, що нічого не сталося, пізніше було названий "космічним провалом". G2 розтягувався та подовжувався при наближенні до чорної діри, але після повернувся до більш компактної форми.

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В результаті група дослідників Кельнського університету у Німеччині запропонувала пояснення: G2 має приховувати навіть не дві, а три зірки.

Їхній вік – близько 1 млн років, що дуже мало: нагадаємо, Сонцю 4,6 млрд років. Зірки могли утворитися в одному зірковому розпліднику – S-скупченні в центрі галактики.

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Нагадаємо, раніше ми писали, коли і де можна подивитися яскраві зорепади грудня.