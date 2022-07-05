П'ють кров окупантів! ЗСУ б'ють по загарбниках із "Вампірів": що відомо (фото)

Під час розробки RM-70 Vampire увага приділялася, зокрема, безпеці. / Фото: defence-ua.com, Колаж: Сьогодні

Збройні сили України ефективно відпрацьовують по позиціях російських загарбників, використовуючи, зокрема, техніку, надану нашими західними союзниками. Серед іншого, українські військові гатять по ворогу з RM-70 Vampire, маючи у своєму розпорядженні вже "надцять" установок.

Про це повідомив у Telegram СтратКом ЗСУ.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, якими "Вампірами" користується Україна.

Чеський "Вампір"

Як зазначається, RM-70 Vampire – це модернізована версія ще чехословацького РСЗВ RM-70 (виготовлялася у 1971-1989 рр., на озброєнні – з 1972 року) на шасі Tatra T-815-7 з двигуном Tatra T3C V8, потужністю у 270 к.с., що забезпечує запас ходу до 1 тис. км і максимальною швидкістю 90 км/год.

"Вампір" здатний випустити 40 осколково-фугасних снарядів 122 мм на відстань до 20 кілометрів лише за 20 секунд. Особливістю осучасненої РСЗВ є автоматична система заряджання, яка дозволяє повністю перезарядити установку за 2 хв.

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У СтратКомі ЗСУ повідомили, що велика увага під час розробки приділялася безпеці: пускова установка обладнана радіостанцією, засобами пожежогасіння тощо. У передній частині шасі змонтовано бульдозерний відвал, за допомогою якого може бути обладнано вогневу позицію або видалено перешкоди з дороги. Є також лебідка для самовитягування пускової установки.

Водночас "Вампіру" немає аналогів за мобільністю серед РСЗВ – долає підйоми крутістю до 30°, вертикальні стінки заввишки 0,6 м і рови завширшки 1,5 м, а також без попередньої підготовки форсує броди глибиною до 1,4 м.

Цікаво, що "Вампір" має величезні швидкість та запас ходу. Це дозволяє швидко знищити ворога та змінити місце положення.

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RM-70 Vampire. Фото – Defense News.

Система складається з самохідної пускової установки, ракет, системи керування вогнем, транспортно-зарядної машини. Попереду розташована кабіна екіпажу, а в кормі – пускова установка з артилерійською частиною.

Водночас стрільба ведеться некерованими реактивними снарядами з уламково-фугасною головною частиною М-21ОФ. Стріляти можна як одиничними пострілами, так і залпом.

Як допоміжне озброєння на даху кабіни може бути встановлений 7.62-мм кулемет, стрільбу з якого можна вести як по наземних, так і повітряних цілях. Сам екіпаж складається з 4-х осіб.

Приблизна вартість однієї системи – $165 тис.

Сайт "Сьогодні" писав, що США передадуть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Також ми писали про американські реактивні системи залпового вогню HIMARS, які вже щосили б'ють по окупантах, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав яскраву роботу польських "Крабів" на фронті.