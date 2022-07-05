Пьют кровь оккупантов! ВСУ бьют по захватчикам из "Вампиров": что известно (фото)

Во время разработки RM-70 Vampire внимание уделялось, в частности, безопасности. / Фото: defence-ua.com, Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины эффективно отрабатывают по позициям российских захватчиков, используя, в частности, технику, предоставленную нашими западными союзниками. Среди прочего, украинские военные гатят по врагу из RM-70 Vampire, располагая уже "надцатью" установками.

Об этом сообщил в Telegram СтратКом ВСУ.

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Сайт "Сегодня" выяснил, какими "Вампирами" пользуется Украина.

Чешский "Вампир"

RM-70 Vampire – это модернизированная версия еще чехословацкого РСЗО RM-70 (изготавливалась в 1971-1989 гг., на вооружении – с 1972 года) на шасси Tatra T-815-7 с двигателем Tatra T3C V8, мощностью в 270 л.с., что обеспечивает запас хода до 1 тыс. км и максимальной скоростью 90 км/ч.

"Вампир" способен выпустить 40 осколочно-фугасных снарядов 122 мм на расстояние до 20 километров всего за 20 секунд. Особенностью осовремененной РСЗО является автоматическая система зарядки, позволяющая полностью перезарядить установку за 2 мин.

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В СтратКоме ВСУ сообщили, что большое внимание при разработке уделялось безопасности: пусковая установка оборудована радиостанцией, средствами пожаротушения и т.д.. В передней части шасси смонтирован бульдозерный отвал, с помощью которого может быть оборудована огневая позиция или удалены препятствия с дороги. Имеется также лебедка для самовытягивания пусковой установки.

В то же время "Вампиру" нет аналогов по мобильности среди РСЗО – преодолевает подъемы крутизной до 30°, вертикальные стенки высотой 0,6 м и рвы шириной 1,5 м, а также без предварительной подготовки форсирует броды глубиной до 1,4 м.

Интересно, что "Вампир" имеет огромную скорость и запас хода. Это позволяет быстро уничтожить врага и изменить местоположение.

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RM-70 Vampire. Фото – Defense News.

Система состоит из самоходной пусковой установки, ракет, системы управления огнем, транспортно-зарядной машины. Впереди находится кабина экипажа, а в корме – пусковая установка с артиллерийской частью.

В то же время стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами с обломочно-фугасной головной частью М-21ОФ. Стрелять можно как единичными выстрелами, так и залпом.

Как вспомогательное вооружение на крыше кабины может быть установлен 7.62-мм пулемет, стрельбу из которого можно вести как по наземным, так и воздушным целям. Сам экипаж состоит из 4 человек.

Приблизительная стоимость одной системы – $165 тыс.

Сайт "Сегодня" писал, что США передадут Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантам, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал яркую работу польских "Крабов" на фронте.