П'ять найбільших техногігантів світу: чи можуть вони зникнути

Найбільші технокомпанії надто багаті, вважають у США

П'ять технологічних наддержав США – Apple, Microsoft, Google, Amazon та Facebook – величезні та продовжують зростати, і це не можна не враховувати людству.

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Майже нескінченні ресурси допоможуть їм залишатися на вершині, а їхня продукція настільки затребувана, що дуже популярні навіть маловідомі шматочки їх королівств, попереджає The New York Times.

"Я просто скажу, що великі технологічні компанії дуже, дуже, дуже, дуже великі і дуже, дуже, дуже, дуже, ДУЖЕ багаті", – пише авторка статті Шира Овіде.

Дуже великі гроші

Зокрема, йдеться про Facebook, яка, хоч і має проблеми, пов'язані з обмеженням персональних даних від Apple для iPhone. але продовжить отримувати прибуток ще багато років.

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Водночас прибуток Apple за минулий рік – 101 млрд. доларів – перевищив сукупний річний прибуток Walmart, General Motors, Exxon, Pfizer, Verizon, Disney, Coke та McDonald's.

Навіть раптово засмучений Facebook приносив у середньому по 214 доларів з кожного користувача лише у США та Канаді у 2021 році.

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Facebook – одна з найкращих машин для заробляння грошей в історії Інтернету, і якщо вона і помре, то це станеться повільно, вважає автор.

Раніше ми вже писали про те, що країни G7 у червні 2021 року погодили глобальний податок на прибуток для міжнародних техногігантів.

Якщо говорити не про гроші, а про показники, то, наприклад, люди переглядають 15 млрд шортів YouTube щодня. Шорти YouTube – відповідь компанії на крихітні відеоролики TikTok.

Яхта Безоса не влізла під міст

Microsoft володіє непопулярною пошуковою системою Bing – він продає рекламу там та в інших місцях в Інтернеті, включно з LinkedIn.

І все-таки річний обсяг продажів реклами компанії у розмірі більше 10 млрд доларів приблизно в 20 разів перевищує обсяг продажів реклами The New York Times у 2021 році.

Ціна акцій Amazon, як і багатьох технологічних компаній цього року впала приблизно на 18%. Але Amazon настільки величезний, що тільки його ліквідна вартість – 267 млрд доларів, що дорівнює загальній вартості Disney.

Нова яхта Джеффа Безоса настільки велика, що міст у Нідерландах буде розібраний, щоб дати човну проплисти. Нещодавно він вклав мільярди у технологію вічного життя.

Чи можуть техногіганти померти

Автор визнає, що людям та компаніям потрібні продукти Apple, Google, Microsoft, Amazon та Facebook. Проте історія показує, що домінуючі компанії зазвичай не залишаються такими надовго.

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Але ця жменька технологічних компаній настільки загрузла в економіці, геополітиці та житті людей, що тримається набагато довше звичайного.

Звісно, у них бувають проблеми: ми раніше вже аналізували конфлікт Google та Facebook з Австралією.

Microsoft і Apple старше 45 років. Google та Amazon з'явилися близько 25 років тому. Більшість своєї історії вони були багатими та успішними.

Усе це зводиться до суперечок у тому, чи визначається наше цифрове життя динамізмом чи постійними династіями, яким світить світове панування, вважає авторка.

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