Пять крупнейших техногигантов мира: могут ли они исчезнуть

Крупнейшие технокомпании слишком богаты, считают в США

Пять технологических сверхдержав США – Apple, Microsoft, Google, Amazon и Facebook — огромны и продолжают расти, и это нельзя не учитывать человечеству.

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Почти бесконечные ресурсы помогут им оставаться на вершине, а их продукция настолько востребована, что безумно популярны даже малоизвестные кусочки их королевств, предупреждает The New York Times.

"Я просто скажу, что крупные технологические компании очень, очень, очень, очень большие и очень, очень, очень, очень, ОЧЕНЬ богатые", – пишет автор статьи Шира Овиде.

Очень большие деньги

В том числе, речь идет о Facebook, которая, хоть и испытывает проблемы, связанные с ограничением персональных данных от Apple для iPhone. но продолжит получать прибыли еще много лет.

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При этом прибыль Apple за прошлый год – 101 млрд долларов – превысила совокупную годовую прибыль Walmart, General Motors, Exxon, Pfizer, Verizon, Disney, Coke и McDonald’s.

Даже внезапно опечаленный Facebook приносил в среднем по 214 долларов с каждого пользователя только в США и Канаде в 2021 году.

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Facebook – одна из лучших машин для зарабатывания денег в истории Интернета, и если она и умрет, то это произойдет медленно, считает автор.

Ранее мы уже писали о том, что страны G7 в июне 2021 года согласовали глобальный налог на прибыль для международных техногигантов.

Если говорить не о деньгах, а о показателях, то, например, люди просматривают 15 млрд шортов YouTube каждый день. Шорты YouTube – ответ компании на крошечные видеоролики TikTok.

Яхта Безоса не влезла под мост

Microsoft владеет непопулярной поисковой системой Bing – он продает рекламу там и в других местах в Интернете, в том числе на LinkedIn.

И все же годовой объем продаж рекламы компании в размере более 10 млрд долларов примерно в 20 раз превышает объем продаж рекламы The New York Times в 2021 году.

Цена акций Amazon, как и многих технологических компаний, в этом году упала примерно на 18%. Но Amazon настолько огромен, что только его ликвидная стоимость – 267 млрд долларов – равна общей стоимости Disney.

Новая яхта Джеффа Безоса настолько велика, что мост в Нидерландах будет разобран, чтобы дать лодке проплыть. Недавно он вложил миллиарды в технологию вечной жизни.

Могут ли техногиганты умереть

Автор признает, что людям и компаниям нужны продукты Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Тем не менее, история показывает, что доминирующие компании, как правило, не остаются такими надолго.

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Но эта горстка технологических компаний настолько увязла в экономике, геополитике и жизнях людей, что держится гораздо дольше обычного.

Конечно, у них бывают проблемы: мы ранее уже анализировали конфликт Google и Facebook с Австралией.

Microsoft и Apple старше 45 лет. Google и Amazon появились около 25 лет назад. Большую часть своей истории они были богатыми и успешными.

Все это сводится к спорам о том, определяется ли наша цифровая жизнь динамизмом или постоянными династиями, которым светит мировое господство, считает автор.

Ранее мы писали: