П'ять очей та хобот: вчені знайшли рештки істоти з фантастичного роману

Фантастична істота виявилася предком ракоподібних / Фото: The New York Times

Opabinia – істота з п'ятьма складними очима та хоботоподібною насадкою, що закінчується пазуром, плавала в земних океанах близько 500 млн років тому.

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Біолог-еволюціоніст Стівен Джей Гулд, описуючи опабінію, назвав її "дивним дивом" і сказав, що вона належить до пантеону еволюційних ікон, пише The New York Times.

До них, наприклад, відносять археоптерикса, тираннозавра рекса та архаїчних предків людини. Opabinia залишалася оповитою таємницею еволюції.

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Скам'янілість у Музеї природної історії Канзаського університету у 2017 році спочатку класифікували як радіодонта.

У істоти довжиною всього 5 мм були зигзагоподібні крила тіла та хвіст, повний шипів, якому міг би позаздрити стегозавр.

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Риси нагадували опабінію, але голова, що погано збереглася, являла собою не більше ніж багряну пляму, що приховувала хоботок і велику кількість очей.

Вчені кілька років вивчали скам'янілість, у результаті істоту визнали другою з будь-коли виявлених опабіній.

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Новий вид назвали Utaurora comosa на честь римської богині ранкової зорі Аврори. Дослідники вважають, що вона була попередником еволюції комах та ракоподібних.

Хвилясно ковзаючи по древньому морю своїми крилами та гострим віялом на хвості, істота, ймовірно, використала свій хоботок, щоб заштовхувати їжу до рота.

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