Океан енергії та інші Всесвіти: що було до Великого вибуху

Вчений розповів, що було до Великого вибуху / Фото: Getty Images, Pixabay

13,8 мільярда років тому простір, у якому ми зараз живемо, був дуже спекотним і дуже щільним, і з того часу вні розширюється.

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Автор нової теорії, британський фізик та професор Манчестерського університету Брайан Кокс пояснює, що до Великого вибуху матерії не існувало, пише Express.

Були тільки простір-час та океан енергії – майже нерухомий, але він злегка коливався.

"Уявіть його як майже нерухомий океан енергії, що заповнює порожнечу", – заявив Кокс.

Енергія впливала на простір, змушуючи його розтягуватися, і це було б не те м'яке розширення, яке ми спостерігаємо сьогодні, а неймовірно сильне розширення – інфляція.

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Водночас до цього океану матерії могли бути й інші Всесвіти, адже ми можемо спостерігати мертві чорні дірки, заявив ще минулого року Роджер Пенроуз.

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Вчений отримав Нобелівську премію з фізики за знайдені у небі "точки Хокінга" разів у 8 більше Місяця.

Раніше покійний Стівен Хокінг припустив, що чорні дірки випаровуються з часом, проте часові рамки їхнього випаровування за марки існування Всесвіту.

Тому сер Роджер вважає, що саме "мертві" чорні дірки з більш ранніх світів, або "еонів", ми тепер спостерігаємо.

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За іронією долі, провідна космологічна модель була вперше запропонована бельгійським. священиком Жоржем Леметром у 1920-х роках.

Він припустив, що Всесвіт почався з єдиного первинного атома. Це визнавалося вченими багато років, але тепер вони почали сумніватися.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли унікальну подвійну зірку, розкривши одну із загадок Всесвіту.