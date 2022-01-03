Перша жінка на Місяці та Марсі: Байден продовжив роботу США на МКС

США залишаться на МКС до 2030 року / Фото: NASA

Це не означає, що рівно в 2030 році станція точно закриється, але астрономи сподіваються до того часу вже замінити її комерційними місіями.

Читайте також: Колонізація Марса відкладається: SpaceX заборонили запуски Starship як мінімум до весни

Реклама

Про намір влади США поки продовжити роботу з МКС оголосив сьогодні адміністратор NASA Білл Нельсон, пише космічне агентство.

Це означатиме продовження співпраці з партнерами в таких країнах:

Реклама

Європі – Європейське космічне агентство;

Японії – Японське агентство аерокосмічних досліджень;

Канаді – Канадське космічне агентство;

Росія – Державна космічна корпорація "Роскосмос".

Читайте також: Різдво в космосі: астронавтам привезли на МКС індичку та улюблений пиріг

Участь США в роботі МКС сприятиме інноваціям і конкурентоспроможності, впевнені в NASA.

Реклама

Це також сприятиме різноманітності в космосі – зокрема, відправці першої жінки та першої кольорової людини на Місяць та на Марс, вважають учені.

Читайте також: На МКС відправили клітини м'язів людини заради перемоги над старінням

Продовження операцій до 2030 року забезпечить плавний перехід до одного або кількох комерційних напрямів наприкінці 2020-х років, сподіваються в NASA.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що космічне агентство має намір вивести МКС із експлуатації до 2030 року.