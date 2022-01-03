Перша жінка на Місяці та Марсі: Байден продовжив роботу США на МКС

США залишаться на МКС до 2030 року / Фото: NASA
Це не означає, що рівно в 2030 році станція точно закриється, але астрономи сподіваються до того часу вже замінити її комерційними місіями.
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Про намір влади США поки продовжити роботу з МКС оголосив сьогодні адміністратор NASA Білл Нельсон, пише космічне агентство.
Це означатиме продовження співпраці з партнерами в таких країнах:
- Європі – Європейське космічне агентство;
- Японії – Японське агентство аерокосмічних досліджень;
- Канаді – Канадське космічне агентство;
- Росія – Державна космічна корпорація "Роскосмос".
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Участь США в роботі МКС сприятиме інноваціям і конкурентоспроможності, впевнені в NASA.
Це також сприятиме різноманітності в космосі – зокрема, відправці першої жінки та першої кольорової людини на Місяць та на Марс, вважають учені.
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Продовження операцій до 2030 року забезпечить плавний перехід до одного або кількох комерційних напрямів наприкінці 2020-х років, сподіваються в NASA.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що космічне агентство має намір вивести МКС із експлуатації до 2030 року.