У США пригальмували запуск 5G: вежі назвали загрозою для літаків

Авіавиробники бояться мільярдних збитків / Фото: Getty Images, Pixabay

Запит через побоювання безпеки польотів зробили міністр транспорту США Піт Буттігіг і Федеральне авіаційне управління.

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Виробники літаків заявляють, що бездротові сигнали 5G можуть створювати перешкоди чутливій електроніці літака та заважати зльотам, пише BBC.

Компанії, які мали запустити послугу – AT&T і Verizon – спочатку відхилили запит, але пізніше погодилися з вимогами уряду.

У грудні 2021 року два найбільші світові виробники літаків, Airbus та Boeing, заявили, що мережі 5G можуть призвести до затримок рейсів та збитків до $1,6 млрд на рік.

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У той же час телефонні компанії заради безпеки літаків запропонували обмежити своє обслуговування біля аеропортів США на шість місяців після запуску, як це зробила Франція.

Контекст Раніше ми писали про те, що швидкість 5G у світі значно впала протягом року, і також зазначили, у яких містах світу залишився найшвидший Інтернет.