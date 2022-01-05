В США притормозили запуск 5G: вышки назвали угрозой для самолетов

Авиапроизводители боятся миллиардных убытков / Фото: Getty Images, Pixabay

Запрос из-за опасений в безопасности полетов сделали министр транспорта США Пит Буттигиг и Федеральное авиационное управление.

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Производители самолетов заявляют, что беспроводные сигналы 5G могут создавать помехи чувствительной электронике самолета и мешать взлетам, пишет BBC.

Компании, которые должны были запустить услугу – AT&T и Verizon – сначала отклонили запрос, но позже согласились с требованиями правительства.

В декабре 2021 два крупнейших мировых производителя самолетов, Airbus и Boeing, заявили, что сети 5G могут привести к задержкам рейсов и убыткам до $1,6 млрд в год.

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В то же время телефонные компании ради безопасности самолетов предложили ограничить свое обслуживание около аэропортов США на шесть месяцев после запуска, как это сделала Франция.

Контекст. Ранее мы писали о том, что скорость 5G в мире значительно упала за год, а также упомянули, в каких городах мира остался самый быстрый Интернет.