Від Македонського до русалочки Аріель: художник оживив відомих людей та персонажів

Бразильський художник перетворив портрети персонажів та історичних особистостей на сучасні фото

Зображення нагадують реальних людей, знятих на фотокамеру. Портрети бразилець робить вже не перший рік на підставі картин і статуй, що збереглися.

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Водночас для створення реалістичного зображення Діао використовує фото людей, подібних до цих історичних особистостей.

Художник поєднує ці фото з портретами та зображеннями статуй за допомогою нейромережі Artbreeder.

Отриманий результат бразилець публікує у FaceApp. Наводимо найцікавіші роботи нижче.

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Джордж Вашингтон – перший всенародно обраний президент США

Бенджамін Франклін – один із лідерів війни за незалежність США

Наполеон Бонапарт – французький імператор та полководець

Олександр Македонський – цар Стародавньої Македонії, великий полководець

Леонардо да Вінчі, італійський художник, винахідник, письменник та музикант

Амадей Моцарт – австрійський композитор та музикант-віртуоз

Людвіг ван Бетховен, німецький композитор, останній представник віденської класичної школи

Ісаак Ньютон, один із творців класичної фізики

Вільям Шекспір, найбільший англійський письменник і один із найкращих драматургів світу

Вінсент Ван Гог, найвідоміший нідерландський художник-постімпресіоніст

Генріх VIII, другий англійський монарх із династії Тюдорів

Марія-Антуанетта, королева Франції та Наварри – з 10 травня 1774 року

Клеопатра, остання цариця Єгипту з македонської династії Птолемеїв

Окрім історичних особистостей, художник реконструював також людський портрет Статуї Свободи.

Статуя Свободи

Крім цього, він відтворює і портрети казкових персонажів, наприклад, бразилець надав людське обличчя диснеївській русалонці Аріель.

Аріель

Крім того, сучасніший реалістичний вигляд з легкої руки нейромережі та художника отримала і Мона Ліза.

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Мона Лізу

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