От Македонского до русалочки Ариэль: художник оживил известных людей и персонажей

Бразильский художник превратил портреты персонажей и исторических личностей в современные фото

Изображения напоминают реальных людей, снятых на современную фотокамеру. Портреты бразилец делает уже не первый год на основании сохранившихся картин и статуй.

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При этом для создания реалистичного изображения Диао использует фото людей, похожих на этих исторических личностей.

Художник совмещает эти фото с портретами и изображениями статуй с помощью нейросети Artbreeder.

Полученный результат бразилец публикует в FaceApp. Приводим самые интересные его работы ниже.

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Джордж Вашингтон – первый всенародно избранный президент США

Бенджамин Франклин – один из лидеров войны за независимость США

Наполеон Бонапарт – французский император и полководец

Александр Македонский – царь Древней Македонии, великий полководец

Леонардо да Винчи, итальянский художник, изобретатель, писатель и музыкант

Амадей Моцарт – австрийский композитор и музыкант-виртуоз

Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор, последний представитель венской классической школы

Исаак Ньютон, один из создателей классической физики

Уильям Шекспир, величайший английский писатель и один из лучших драматургов мира

Винсент Ван Гог, известнейший нидерландский художник-постимпрессионист

Генрих VIII, второй английский монарх из династии Тюдоров

Мария-Антуанетта, королева Франции и Наварры – с 10 мая 1774 года

Клеопатра, последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев

Кроме исторических личностей, художник реконструировал также человеческий портрет Статуи Свободы.

Статуя Свободы

Помимо этого, он воссоздает и портреты сказочных персонажей, например, бразилец придал человеческое лицо диснеевской русалочке Ариэль.

Ариэль

Кроме того, более современный реалистичный облик с легкой руки нейросети и художника получила и Мона Лиза.

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Мона Лиза

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