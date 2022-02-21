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Штучний інтелект рятуватиме тварин, вивчаючи знімки від туристів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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21 лютого, 18:17
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Фотографії тварин, які туристи роблять під час відпусток, могли б допомогти врятувати види, що зникають
Зебр та африканських слонів врятують завдяки мільйонам фото
Зебр та африканських слонів врятують завдяки мільйонам фото / Фото: Wikipedia

Знімки зебр або навіть китів, які любителі та професіонали-туристи роблять під час своїх подорожей, можуть принести користь.

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Вчені в Університеті штату Огайо навчили штучний інтелект вивчати ці кадри для порятунку видів тварин, що зникають, пише National Wizz.

Фото Wikipedia

ШІ отримав мільйони зображень тварин, що перебувають під загрозою зникнення, зроблених вченими, фотопастками, дронами та навіть туристами.

Отримані дані тепер можна отримати та проаналізувати, щоб допомогти захистити тварин та боротися з їхнім вимиранням.

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Справа в тому, що наразі із понад 142 тисяч видів, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, статус половини невідомий через брак даних.

Технологія під назвою Wildbook збиратиме знімки, наприклад, африканських слонів та аналізуватиме загрозу їхнього зникнення.

Фото Wikipedia

База містить понад 2 млн кадрів тих самих китів або дельфінів. Також є окремі бази для зебр, черепах чи жирафів.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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