Число з 18 нулями: вчені назвали кількість чорних дір у Всесвіті

Вчені з'ясували кількість чорних дір у космосі / Фото: Wikipedia, NASA

Дослідники вивчили, як формуються та розвиваються ці об'єкти, що дозволило їм дати оцінку кількості чорних дір зоряної маси у Всесвіті.

Читайте також: Подвійна спіраль: телескоп зняв "гігантську ДНК" у центрі чорної діри

Реклама

Вони назвали досить приголомшливе число: 40 квінтильйонів, або 40 із 18 нулями. Science Alert .

Така кількість, або 40 000 000 000 000 000 000 чорних дір, становить приблизно 1% від усієї звичайної матерії у спостережуваному Всесвіті.

Реклама

За словами астрофізиків, це одне з перших та одне з найнадійніших обчислень за всю космічну історію.

Читайте також: Космічний провал: розкритий об'єкт, який пережив знайомство з чорною дірою

Нова інформація може дати ключ до розуміння процесів зростання та еволюції надмасивних чорних дір, маса яких у мільйони чи мільярди разів перевищує масу Сонця.

Реклама

Найважчі з них утворюються внаслідок злиття подвійних чорних дір у скупченнях зірок і пізніше стають ядрами галактик.

Водночас спостереження далекого Всесвіту виявили надмасивні чорні діри в разюче ранньому часі після Великого вибуху.

Читайте також: Всесвіт може бути величезним комп'ютером: науковці пояснили закони фізики

Незрозуміло, як ці "бегемоти" так швидко виросли, зазначають дослідники. У своїй роботі астрофізики сподіваються пояснити походження таких "важких зародків".

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble показав, як важкі масивні галактики спотворюють реальність у космосі.