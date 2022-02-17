Орангутанги навчилися використовувати кам'яні знаряддя

Орангутанги можуть використовувати кам'яні інструменти
Відкриття має значення розуміння того, як і коли використання кам'яних знарядь еволюціонувало у стародавніх предків людини.
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Один експеримент проводився у зоопарку Крістіансанд у Норвегії, а інший – у британському зоопарку Твайкросс, пише gizmodo.
У Норвегії перевіряли, чи зможуть орангутанги вибити кам'яний стрижень – ключовий крок до створення інструменту – та розрізати контейнер за допомогою гострого кремнієвого відщепу.
Експеримент в Англії перевіряв, чи можуть мавпи навчатися завдань, спостерігаючи за їх виконанням іншими.
Результати дослідження показали, що хоча орангутанги не використовують кам'яні знаряддя в дикій природі, вони можуть використовувати їх у неволі.
Орангутанги в Норвегії дійсно використали бетонний молоток, але тільки для ударів по стінах і підлозі свого вольєра, а не по каменю, який їм надали.
У другому експерименті, в якому їм дали готовий крем'яний відщеп, мавпа на ім'я Луї успішно розрізала ним силіконову шкіру, щоб отримати доступ до їжі.
В Англії трьом самкам орангутангу показали, як ударити по каменю, щоб вийшов крем'яний відщеп. Після перегляду демонстрацій мавпа на ім'я Моллі успішно вдарила об край скелі.
Коли орангутангу представили відщеп, зроблений руками людини, він спонтанно використовував його як ріжучий інструмент, щоб відкрити коробку-головоломку.
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