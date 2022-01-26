Не з космосу: вчені пояснили появу води на Землі

Земля могла утворити воду прямо зі своїх надр / Фото: Getty Images, Pixabay

Ще одна складність формування води – земна орбіта близька до Сонця, що ускладнює накопичення водного льоду на її поверхні.

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Перша теорія свідчить, що воду Землю могли занести комети або крижані астероїди, сформовані набагато далі від Сонця, пише Physical Review Letters.

Але тут виникає загадка у різниці мас важкого водню з космосу та легкого водню на землі.

Тому є і друга теорія: вода містилася в мінерали всередині земної мантії. Згодом вони могли розкладатися, виділяючи воду, що типово для деяких сполук магнію та кремнію.

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Фото Wikipedia

За словами вчених, перші десятки мільйонів років земної історії розплавлене залізо опускалося в центр планети та витісняло легші силікати вище.

Сполуки поступово розкладалися, і серед продуктів розпаду 11% за вагою становила вода.

Через малу щільність вона поступово піднімалася вгору, і з виверженнями вулканів потрапляла в атмосферу Землі.

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Так поступово повітря стало насичений водяною парою, і вже пара з часом конденсувалася, утворюючи водойми.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, як довго динозаври висиджували яйця.