Не из космоса: ученые объяснили появление воды на Земле

Земля могла образовать воду прямо из своих недр / Фото: Getty Images, Pixabay

Еще одна сложность формирования воды – земная орбита близка к Солнцу, что само по себе затрудняет накопления водного льда на ее поверхности.

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Первая теория говорит о том, что воду на Землю могли занести кометы или льдистые астероиды, сформировавшиеся намного дальше от Солнца, пишет Physical Review Letters.

Но тут возникает загадка в разнице масс тяжелого водорода из космоса и легкого водорода на Земле.

Поэтому есть и вторая теория: вода содержалась в минералах внутри земной мантии. Со временем они могли разлагаться, выделяя воду, что типично для некоторых соединений магния и кремния.

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Фото Wikipedia

По словам ученых, первые десятки миллионов лет земной истории расплавленное железо опускалось в центр планеты и вытесняло более легкие силикаты выше.

Соединения постепенно разлагались, и среди продуктов распада 11% по весу составила вода.

В силу малой плотности она постепенно поднималась вверх, и с извержениями вулканов попадала в атмосферу Земли.

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Так постепенно воздух стал насыщен водяным паром, и уже пар со временем конденсировался, образуя водоемы.

Напомним, ранее ученые выяснили, как долго динозавры высиживали яйца.