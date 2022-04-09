Не дорогі, а мертві: перекладач Google виправляє знамениту фразу про росіян

Google переінакшив улюблену фразу Бориса Єльцина / Фото: Колаж: Сьогодні

Google не тільки блокує російські пропагандистські канали, але й підсовує країні-агресору інші підлянки у своїх сервісах.

"Ніж у спину" росіянам вставив перекладач від Google. При спробі перекласти коротку фразу dear russians", яка у перекладі означає дорогі росіяни, з якою до народу звертався колишній президент РФ Борис Єльцин, сервіс пропонує свій варіант.

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"Можливо, ви мали на увазі: dead russians – з'являється уточнення під текстом. Фраза "Dead russians" перекладається як мертві росіяни.

Цікаво, що така сама фраза, але лише з українцями не викликає сумнівів у Google.

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Швидше за все, найближчим часом Росія заблокує Youtube, після чого Google може остаточно згорнути свій бізнес у РФ.

Офіс компанія евакуювала ще кілька тижнів тому, платіжний сервіс Google Pay припинив працювати в перші дні війни, як і Google Market.

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Крім цього Google заборонив російським виробникам встановлювати на смартфони Android, а незабаром можуть заборонити навіть імпорт в Росію смартфонів з ОС Android.

У відповідь Росія вкрала у Google мільярд рублів і спрямувала на війну проти України. І як із такою країною можна вести бізнес?