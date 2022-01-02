"Податок на Google". Ціна на рекламу у Facebook злетіла з 1 січня

З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами. Колаж "Сьогодні"

Через набуття чинності так званого "податку на Google" з 1 січня компанія Meta додає 20% ПДВ у вартість послуг Facebook в Україні.

Про це повідомляє AIN.

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"Відповідно до нової норми про ПДВ в Україні, з 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ з усіх продажів реклами в Україні. Щоб переконатися, що користувачі знають ці вимоги, ми розробили корисні поради, які доступні в нашому центрі підтримки" , – Повідомили в компанії Meta.

Також дії цього закону поширюються і на Google, Apple, Microsoft, Netflix та інші корпорації. Проте про введення допплати відомо лише від Google.

На початку грудня компанія розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні листа, в якому попередила їх про подорожчання сервісів у зв'язку з набуттям чинності відповідного закону.

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Нагадаємо, раніше Google опублікував дані про те , що шукали у Мережі українці у 2021 році.

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