"Податок на Google". Ціна на рекламу у Facebook злетіла з 1 січня

З 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ із усіх продажів реклами. Колаж "Сьогодні"
Через набуття чинності так званого "податку на Google" з 1 січня компанія Meta додає 20% ПДВ у вартість послуг Facebook в Україні.
Про це повідомляє AIN.
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"Відповідно до нової норми про ПДВ в Україні, з 1 січня 2022 року Facebook зобов'язаний стягувати ПДВ з усіх продажів реклами в Україні. Щоб переконатися, що користувачі знають ці вимоги, ми розробили корисні поради, які доступні в нашому центрі підтримки" , – Повідомили в компанії Meta.
Також дії цього закону поширюються і на Google, Apple, Microsoft, Netflix та інші корпорації. Проте про введення допплати відомо лише від Google.
На початку грудня компанія розіслала користувачам своїх платних послуг в Україні листа, в якому попередила їх про подорожчання сервісів у зв'язку з набуттям чинності відповідного закону.
Нагадаємо, раніше Google опублікував дані про те , що шукали у Мережі українці у 2021 році.